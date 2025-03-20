للأمهات .. أسباب غير متوقعة لانخفاض لبن الرضاعة

يعاني عدد كبير من النساء انخفاض معدل حليب الرضاعة دون معرفة سبب واضح مما يؤثر على صحة الأطفال خاصة قبل سن 6 أشهر.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude يمكن أن

ينخفض ​​إنتاج حليب الرضاعة بسبب عوامل متعددة، أبرزها:

التوتر والقلق

يمكن لهرمونات التوتر أن تتداخل مع إنتاج حليب الرضاعة وتجعله يصبح أقل.



المشاكل الصحية

تؤثر مشاكل الام الصحية على كمية وجودة لبن الرضاعة خاصة مرض السكري، ومتلازمة تكيس المبايض أو ارتفاع ضغط الدم .



الأدوية

خاصة السودوإيفيدرين، مثل أدوية الحساسية أو الجيوب الأنفية.



استخدام اللهايات أو الزجاجات

يمكن للحلمات الاصطناعية أن تغير طريقة التصاق الطفل بالثدي بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى النساء اللاتي لديهن تاريخ من جراحة الثدي، مثل إدخال الغرسة، أو تصغير الثدي أو استئصال الثدي، أنسجة ثديية أقل، مما قد يقلل من إجمالي إمدادات الحليب.

تنبيه

تشك الأمهات في عدم كفاية إمدادات الحليب إذا لم يكتسب الطفل وزناً بالمعدل المتوقع أو إذا لم ينتج الطفل ما لا يقل عن 3 أو 4 حفاضات مبللة يومياً ويجب استشارة الطبيب قبل اتخاذ أى إجراء.