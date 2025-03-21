أدعية يوم الجمعة أول الليالي الوترية في رمضان.. رددها الآن

أدعية يوم الجمعة أول الليالي الوترية في رمضان.. بدأت اليوم أول ليلة وترية فى العشر الأواخر من رمضان ، ووافقت هذه الليلة يوم الجمعة، لذلك قد تكون ليلة القدر، لانه بحسب اجتهاد بعض أهل العلم، إذا اجتمعت ليلة وترية مع ليلة الجمعة فهى أرجى وأحرى أن تكون ليلة القدر، لأنه لا تعلو عليها ليلة أخرى بدون ليلة جمعة، حيث تكون قد حازت الفضلين في ليلة واحدة.

أدعية يوم الجمعة أول الليالي الوترية في رمضان

يا من كرمه لا يحد، وقضاؤه لا يرد، ونعمه لا تعد، وغيره لا يقصد، وسواه لا يعبد، وصفته قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن كانت هذه ليلة القدر فافعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.

اللهم إنا نسألك في أولى الليالي العشر المباركة من رمضان باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت، وافتح لي فيها باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

نسألك اللهم يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما يظلم عليه الليل، ويشرق عليه النهار، أن تعجّل علينا بفرجك، بجودك وكرمك، يا أرحم الراحمين، إنك على ما تشاء قدير.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة من العشر المباركة كل الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء.

دعاء ليلة القدر

اللهم سخر لنا الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها وعبادك الصالحين وكل من وليته أمرنا وارزقنا من حظوظ الدنيا أجملها وارزقنا رضاء النفس وزكاة الروح وزينة العقل وطهارة القلب واجعلنا ممّن تزوّدوا بالتّقوى وفازوا بالنّجوى ونالوا رضاك والجنة وأعطنا خير الأقدار و اكفنا شرها.

اللهٰم اكشف غمّتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا واحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر وتقلب الدهر والعسر بعد اليسر والعقوق بعد البر وامنن علينا بدوام العآفية والستر.

اللهٰم ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات ففرج همنا وأرح بالنا وأصلح أبناءنا يارب.

يارب أسألك سؤال الواثق بك الطامع في كرمك المقصِّر في حقك الراجي رحمتك أن تهب لنا من لدنك عفوا وتوفيقا ورزقا وسعادة.

اللهم اجعل لنا من عطاياك ما يسد عنا أبواب الحزن وافتح لنا أبواب السعادة واغسل قلوبنا من أوجاعها وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنْقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأحسن خاتمتنا.

اللهم صلِ علي سيدنا محمد الحبيب إذا عُدِمَ الحبيب، والطبيب إذا عز الطبيب، راحة القلوب إذا اشتدت الكروب، سر الدواء وأصل الشفاء، وعناية السماء، ومصدر الرجاء، صلي الله عليه وعلى آله الأوفياء، وأصحابه الرحماء، صلاة محيطة بجميع الكمالات، عالية علي سائر الصلوات ، تُطهرنا بها من غرور النفس وشواغل الحس، وسيئات الذنوب، وخائنة الأعين، وما تخفي الصدور، صلاة تغفر لنا بها جميع الزلات والهفوات، وتسترنا بها فى الحياة وترحمنا بها بعد الممات.

دعاء أول ليلة وترية

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا، اللهم أصلح أولادنا وشبابنا، وفتياتنا ونساءنا، واجعلنا وإياهم هداه مهتدين لا ضالين ولا مضلين، برحنك يا أرحم الراحمين.

إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا رب لنا سواك.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين.

اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة.

اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنقذ الأقصى من اليهود والمشركين، وأرزقنا الصلاة فيه قبل الممات.

اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم يا رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا قرة عين ولا أقل من ذلك.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أدخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا، وأمهاتنا، وأزواجنا، وذرياتنا، ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يارب العالمين.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا، اللهم أصلح أولادنا وشبابنا، وفتياتنا ونساءنا، واجعلنا وإياهم هداه مهتدين لا ضالين ولا مضلين، برحنك يا أرحم الراحمين.

إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا رب لنا سواك.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين.

اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة.

اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنقذ الأقصى من اليهود والمشركين، وأرزقنا الصلاة فيه قبل الممات.

اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم يا رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا قرة عين ولا أقل من ذلك.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أدخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا، وأمهاتنا، وأزواجنا، وذرياتنا، ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يارب العالمين.



دعاء النبي فى العشر الأواخر من رمضان

فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد دائما في العشر الأواخر : «اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فأعفو عنا»

فعن عائشة رضي الله عنها قالت، قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها ؟

قال : قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني”

كما جاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَّمَها هذا الدُّعاءَ: «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».

كما جاء عن أكثر دعاء النبى في رمضان وغيره «ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار»

وللمسلم ان يدعو بما يشاء فى هذه الأيام المباركة.