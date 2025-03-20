تقاسموا كسرة الخبز مع مصر.. مصطفى بكري يعلق على الذكرى الـ٢١ لرحيل الشيخ زايد بن سلطان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه حلت بالأمس الذكرى الـ 21

لرحيل حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الذي رحل في 19 رمضان، معلقا “ما أعظم الحكمة والشجاعة والمعاني الانسانية والملهمة والذي زرعها حكيم العرب لمتابعة مسيرته الانسانية والوطنية والعروبية”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان كان دائما منحاز لمصر والدفاع عن مصر في كل المحافل، مؤكدا أنه كان دائما يسعى أن يشارك مصر في كثير من المشروعات التي كانت باسمه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه كانت وصيته دائما لابناءه تقاسموا كسرة الخبز مع مصر، وهو ما قاله الشيخ محمد بن زايد ال نهيان في وقت سابق.

ذكرى الشيخ زايد مستمرة

وأشار إلى أنه تبقى ذكرى الشيخ زايد مستمرة، فهو يعيش في القلوب وفي الذاكرة.