أبو حسين ونبيل يدعمان لاعبي منتخب مصر تحت 20 سنة قبل مواجهة كرواتيا الودية

حرص محمد أبو حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الوطني تحت 20 سنة في الدوحة، على تحفيز اللاعبين خلال لقائه بهم قبل انطلاق التدريبات، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب كرواتيا الأولمبي يوم السبت المقبل.

تأتي هذه المباراة الودية ضمن ثاني تجارب منتخب الشباب في معسكره الحالي بقطر، والذي يستمر حتى 26 مارس، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار ابتداءً من 26 أبريل المقبل.

شهد اللقاء حضور علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والذي أشاد بأداء اللاعبين في المباراة الودية الأولى أمام منتخب قطر الأولمبي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وأكد نبيل أن هذه التجربة كانت مفيدة للفريق، حيث أتاحت الفرصة للاعبين لاكتساب الخبرة الدولية وتطوير مستواهم الفني والبدني قبل خوض غمار البطولة الأفريقية.

وخلال حديثه مع اللاعبين، شدد محمد أبو حسين على أهمية التركيز وبذل الجهد في المباريات الودية، مشيرًا إلى أنها تمثل محطة هامة في إعداد المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة القارية. كما أكد أن اتحاد الكرة يوفر كل الدعم المطلوب لضمان إعداد مثالي للمنتخب، بهدف المنافسة بقوة في البطولة المقبلة.

يواصل منتخب مصر تحت 20 سنة تدريباته المكثفة خلال المعسكر، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجربة العديد من الخطط التكتيكية وتقييم أداء اللاعبين في مختلف المراكز، لضمان الوصول إلى التشكيل الأمثل قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية. وتعد مواجهة كرواتيا الودية اختبارًا قويًا للفريق، إذ يواجه منتخبًا أوروبيًا يتمتع بقدرات فنية وبدنية متميزة، مما يساعد اللاعبين على الاحتكاك بمستويات مختلفة واكتساب خبرات إضافية