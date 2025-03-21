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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إسبانيا وهولندا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا
إسبانيا
رباب الهواري

انتهت مواجهة الذهاب بين منتخبي إسبانيا وهولندا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب “فينورد” ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

 جاءت المباراة مثيرة منذ بدايتها، حيث افتتح نيكو ويليامز التسجيل لصالح المنتخب الإسباني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك كودي جاكبو التعادل لهولندا.

واصل المنتخب الهولندي ضغطه ونجح في تسجيل هدف التقدم عبر تياني ريندرز في الدقيقة 28، ليضيف الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 46، مما وضع “الطواحين” في موقف قوي للتأهل. 

ومع ذلك، لم يستسلم المنتخب الإسباني واستمر في البحث عن هدف التعادل، حتى تمكن ميكل ميرينو من إحراز هدف قاتل في الدقيقة 93، لينقذ فريقه من الخسارة ويمنحهم فرصة قوية قبل لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب الحاسمة يوم الأحد المقبل، حيث ستقام المواجهة على ملعب “المستايا” في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

يسعى المنتخب الإسباني للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل، بينما يأمل المنتخب الهولندي في تقديم أداء قوي يؤهله إلى نصف النهائي

إسبانيا هولندا دورى الأمم الأوروبية اخبار الرياضة كورة عالمية

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