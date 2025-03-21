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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أجمل عبارات التهنئة في عيد الأم 2025.. أنتِ مصدر الأمان والدفء

عيد الأم
عيد الأم
نهى هجرس

21 مارس 2025 هو يوم الأحتفال بعيد الأم، ويعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها المصريين بشكل خاص وله طابع مميز .

ويحرص الأبناء على تقديم الهدايا بشكل مميز للاحتفال مع أمهاتهم، وتقديرًا لجهودهن وتضحياتهن، كما يفضل العديد تقديم بعض العبارات التي تعبر عن حبهم وشعورهم بالامتنان بجانب الهدايا التي تقدم للأمهات.

أفضل عبارات التهنئة لـ عيد الأم 2025

- كل عيد أم وأنتِ أعظم أم، كل عيد أم وأنتِ النور الذي يضيء حياتي، أسأل الله أن يديمك ويحميكي لنا .

- كل عام وأنتِ طيبة يا ماما، أنتِ الملاذ الآمن، والحضن الدافئ ، ولا يمكن أن تعوضي، ربنا يحفظك ويبارك لنا فيكي.

- لا تستطيع كل عبارات العالم أن تعبر عن مكانتكِ في قلبي، وأهمية وجودك في حياتي أنتِ الروح الجميلة التي تضيء حياتي.

- كل سنة وأنتِ بخير وصحة يا أمي الحبيبة، أطال الله عمرك وحفظك من كل شر.

- كل عام وأنتِ مصدر الأمان والدفء يا أمي الغالية ، كل عام وأنتِ الحياة.

- كل عيد أم وأنتِ بخير يا أمي ، أسال الله أن يملء قلبك بالسعادة والفرح طوال العمر.

- كل عيد وأنتِ بخير وسعادة يا أمي الغالية، جعل الله لكِ كل السنين مليئة بالفرح، كما منحتيني الحياة والحب.

- في عيد الأم، أنتِ يا أمي كل الحب والحنان ، وأجمل هدية من الله لي، أدامك الله في حياتي وأدام ابتسامتك الجميلة.

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