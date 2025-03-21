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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم حظر التظاهر.. احتجاجات عارمة في إسطنبول ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو

احتجاجات عارمة في إسطنبول ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو
احتجاجات عارمة في إسطنبول ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو
إسراء صبري

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو تحت عنوان “رغم حظر التظاهر... احتجاجات عارمة في إسطنبول ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو”.

وأوضحت أنه نزل مئات الطلاب إلى شوارع إسطنبول، متحدين حظرا فرضته السلطات على التظاهر لمدة أربعة أيام، في احتجاجات صاخبة ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب المداهمة المفاجئة التي نفذت فجر الأربعاء، حيث تم توقيف إمام أوغلو في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا "فساد وإرهاب"، وهي خطوة أثارت جدلا واسعا وأدت إلى تصعيد التوترات السياسية في المدينة.


ورغم حظر التظاهر وإغلاق الطرق الذي فرضته السلطات لمدة أربعة أيام، خرج مئات الطلاب والمواطنين إلى شوارع وسط إسطنبول يوم الخميس للتنديد باعتقال رئيس البلدية، الذي يعد أقوى منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.


وأفادت التقارير بوقوع اشتباكات مع قوات الأمن خلال محاولات الشرطة لتفريق الحشود.

إسطنبول أكرم إمام أوغلو التظاهر

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