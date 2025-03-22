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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي للمياه.. تعرف على فوائدها

الماء
الماء
نهى هجرس

يحتفي العالم اليوم في الـ 22 من مارس، باليوم العالمي لأهمية المياه، الماء ضروري لصحتنا، فهو يلعب دورًا أساسيًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك توصيل العناصر الغذائية إلى الخلايا، والتخلص من الفضلات، وحماية المفاصل والأعضاء، والحفاظ على درجة حرارة الجسم.

ينبغي أن يكون الماء مشروبك المفضل دائمًا، فضّله على المشروبات السكرية كالصودا أو العصير، فهي قد تحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة والسعرات الحرارية.

أهمية تناول المياه

يحمل الماء العناصر الغذائية إلى جميع خلايا الجسم والأكسجين إلى أدمغتنا

يسمح الماء للجسم بامتصاص واستيعاب المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية والجلوكوز والمواد الأخرى

الماء يطرد السموم والنفايات

يساعد الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم

الماء يعمل كمزلق للمفاصل والعضلات

الفوائد الصحية لشرب الماء موثقة جيدًا، وقد أقرتها الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عام ٢٠١١، عندما أصدرت رأيها العلمي حول الادعاءات الصحية المتعلقة بالماء، وأكدت الهيئة أن استهلاك الماء بالكمية الموصى بها يُسهم في الحفاظ على الوظائف الجسدية الطبيعية، بالإضافة إلى الحفاظ على الوظائف الإدراكية الطبيعية، علاوة على ذلك، يُسهم الماء في الحفاظ على التنظيم الحراري الطبيعي للجسم.

الماء يشكل في المتوسط ​​60% من وزن جسم الشخص البالغ، من 31% في العظام إلى 83% في الرئتين.

جسم الإنسان لا يستطيع تخزين الماء، نفقد الماء باستمرار يوميًا من خلال التنفس والتعرق والبول والبراز، لذا، فإن ضمان تعويض السوائل المفقودة في الوقت المناسب وترطيب أجسامنا بشكل صحيح أمرٌ ضروريٌّ لصحة جيدة ولأداء أجسامنا بشكل سليم.

المصدر naturalmineralwaterseurope

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