مسئول بالبيت الأبيض: الإمارات ملتزمة باستثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا

قال مسئول في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الإمارات التزمت باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات، بعد أن التقى كبار المسؤولين الإماراتيين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

استثمارات الإمارات في أمريكا

وأضاف المسئول في تصريحات لوكالة رويترز أن الإطار الجديد "سيزيد بشكل كبير استثمارات الإمارات الحالية في الاقتصاد الأمريكي" في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع الأمريكي.

وأوضح أن الاتفاق نتج عن اجتماع عقده ترامب يوم الثلاثاء مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد في المكتب البيضاوي، وعشاء أقامه نائب الرئيس جيه دي فانس وعدد من أعضاء مجلس الوزراء مع وفد الإمارات، الذي ضم رؤساء صناديق الثروة السيادية والشركات الإماراتية الكبرى.

صندوق الاستثمار الإماراتي

وبموجب شروط الإطار، أعلن صندوق الاستثمار الإماراتي ADQ، إلى جانب شريكه الأمريكي Energy Capital Partners، عن مبادرة بقيمة 25 مليار دولار تركز على الولايات المتحدة للاستثمار في البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات، حسبما ذكر المسؤول.

وأعلنت شركة XRG، الذراع الاستثماري الدولي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن التزامها بدعم إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي الأمريكي من خلال استثمار في منشأة NextDecade لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس، وفقًا للمسؤول.

وأضاف المسئول أن لدى الشركتين خططًا إضافية لاستثمارات كبيرة في أصول أمريكية في قطاعات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة والحلول منخفضة الكربون.