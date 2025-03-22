أسعار شانجان يوني S موديل 2025 في السعودية .. صور

تعزز شانجان الصينية من تواجدها القوي داخل السوق السعودي، بطرح الكثير من الاصدارات المتنوعة، ومنها النسخة الجديدة يوني S موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية.

القدرات الفنية للسيارة شانجان يوني S موديل 2025

تعتمد السيارة شانجان يوني S موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 185 حصانا و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار ثنائي القابض، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

شانجان يوني S

السرعة القصوى واستهلاك الوقود

تصل السيارة شانجان يوني S موديل 2025 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، و16.6 كيلومتر لكل 1 لتر، بينما تأتي السيارة بخزان وقود سعة 55 لتر.

تجهيزات السيارة شانجان يوني S موديل 2025

تضم السيارة شانجان يوني S موديل 2025 مجموعة من التجهيزات تتضمن، مكابح مانعة للانغلاق، مساعد صعود المرتفعات وخوض المنحدرات، نظام التحذير من التصادم الأمامي ، مكابح الطوارئ الذاتية، كاميرا 540 درجة، التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، وسائد هوائية أمامية وستارية وجانبية.

شانجان يوني S

زودت السيارة شانجان يوني S موديل 2025 بتجهيزات اخرى منها، شاشة عدادات رقمية تأتي بمقاس 10 بوصة، شاشة ترفيهية بقياس 12.3 بوصة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، خاصية الدخول الذكي للسيارة، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

الأبعاد الخارجية للسيارة شانجان يوني S موديل 2025

تأتي السيارة شانجان يوني S موديل 2025 بقاعدة عجلات طولها 2.656 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 4.539 مم، و1.865 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.680 مم.

أسعار السيارة شانجان يوني S موديل 2025 في السعودية

تقدم سيارة شانجان يوني S موديل 2025 في السوق السعودي بسعر 93,725 ريال