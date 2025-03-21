مسلسل العتاولة 2 الحلقة 22 .. نجاة عيسى الوزان من الموت

بدأت الحلقة 22 من مسلسل العتاولة 2 بنجاة الوزان (باسم سمرة) من الطعنة اللي أصابته، واجتمع الجميع في بيت العتاولة.

طمأنت وحنّة (زينة) الكل إن داليا ستخرج من المستشفى بكرا، وأعلن نصار (أحمد السقا) إنه ردّ حنة لعصمته.

أما شديدة (فيفي عبده)، فظهر خلال اجتماعها برجالها إنها كانت وراء محاولة قتل الوزان، واتفقت مع بيجو على تسريع زواج يوسف (كريم محجوب) من شادية (مريم الجندي) علشان يوصلوا لكنز العتاولة.

وتم الاتفاق على موعد الزواج خلال أيام.



أبطال مسلسل العتاولة 2



يضم الجزء الثاني من المسلسل نخبة من نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، ومريم الجندي، كما انضم إلى الأحداث مجموعة من النجوم الجدد، منهم فيفي عبده، نسرين أمين، عزة مجاهد، مي القاضي، وثراء الجبيل. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.



قصة العتاولة 2



كشف البرومو الترويجي لمسلسل "العتاولة 2" عن إضافة خط درامي جديد يزيد من حدة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي والاجتماعي الذي يميز المسلسل.