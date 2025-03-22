بعد الفوز على إثيوبيا.. موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره الإثيوبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذا الانتصار، رفع الفراعنة رصيدهم إلى 13 نقطة ليواصلوا تصدر المجموعة الأولى، بعدما حققوا أربعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا في مشوارهم حتى الآن.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب مصر كلًا من بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، حيث يسعى المنتخب المصري لحصد بطاقة التأهل إلى المونديال، إذ يتأهل المتصدر فقط مباشرة إلى البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهته المقبلة أمام سيراليون في الجولة السادسة من التصفيات. اللقاء سيُقام يوم 25 مارس 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يسعى الفراعنة إلى تحقيق انتصار جديد لمواصلة الحفاظ على الصدارة والاقتراب خطوة إضافية نحو حلم التأهل لكأس العالم