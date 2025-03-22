مدفعية الاحتلال تستهدف حارة العين في بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أكد إعلام لبناني، أن مدفعية الاحتلال تستهدف "حارة العين" في بلدة يحمر الشقيف جنوبي البلاد.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم إطلاق القذائف من لبنان هي المرة الأولى منذ 3 أشهر.

ولفتت إلى أن إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 3 منها و2 سقطا في الأراضي اللبنانية.

وانطلقت صفارات الإنذار في مدينة المطلة شمال إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن ، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الجمعة إن “إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء بالجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة”