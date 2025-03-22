جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما استهدف وسط يحمر وأطراف أرنون في جنوب لبنان.

قصف إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان.

وانطلقت صفارات الإنذار في مدينة المطلة شمال إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن ، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وفي أعقاب ذلك حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن دولة الاحتلال سترد على إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان صباح السبت.

وقال كاتس: "لن نتسامح مع الهجمات على بلدات الجليل انطلاقًا من لبنان. التزامنا بأمنهم ثابت، وهذا ما سنفعله بالضبط".

وأضاف: "ستُعامل المطلة وبيروت بالمثل، والحكومة اللبنانية مسؤولة مسؤولية كاملة عن أي إطلاق نار من أراضيها وقد أصدرتُ تعليماتي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالرد وفقًا لذلك".