خصص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غرفة صلاة للمشجعين المسلمين داخل ملعبه "أولد ترافورد"، في خطوة جاءت بالتنسيق مع رابطة المشجعين المسلمين للنادي.

مانشستر يونايتد يخصص غرفة صلاة للمشجعين المسلمين في أولد ترافورد

وتم تصميم الغرفة لتستوعب نحو 20 مشجعًا، فيما وفرت الرابطة 20 سجادة صلاة لتجهيزها بالشكل المناسب.

في سياق متصل، خطف المغربي نصير مزراوي، ظهير مانشستر يونايتد، الأنظار مؤخرًا بعد توقف المباريات للسماح له بكسر صيامه.

كما شهدت مواجهة الفريق ضد فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي توقف اللعب لإتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لتناول الإفطار.