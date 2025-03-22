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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغريم الشركة المسؤولة عن تشغيل عربات الخدمة في المطار.. لهذا السبب

المطار
المطار
محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نماذج لاستجابة الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المُختصة، لشكاوى وبلاغات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، التي تلقتها ورصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير مُقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وشمل التقرير شكوى المواطن م. ع. م المقيم بمركز بدر بمحافظة البحيرة، التي تضرر خلالها من عدم قيام توكيل الصيانة المُعتمد لسيارته المُنتَجة عام 2022 بإجراء أعمال الصيانة الدورية المُقررة لها، موضحًا أنه حدثت بعض الأعطال للسيارة والتي تستوجب إجراء الصيانة وتركيب قطع غيار جديدة لها.
 


وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، أفاد بقيام الشركة المُختصة بأعمال صيانة سيارة الشاكي بتوفير قطع الغيار اللازمة لإصلاح سيارته وتم تحويلها لمركز الخدمة وتم تركيبها بالسيارة وإصلاحها وصيانتها بالكامل وحسم الشكوى، وهو ما أثنى عليه المواطن بتعليقه على شكواه.

هذا إلى جانب شكوى المواطن ر. م. إ المقيم بمحافظة الجيزة، والتي تضرر خلالها من وجود نقص شديد في توافر عربات نقل الحقائب بصالة الوصول 2 بمطار القاهرة الدولي وإبقائها بالكامل خارج صالة استلام الحقائب خلال رحلة عودته للقاهرة، مما تسبب في إثقال كاهل المسافرين بحمل ونقل حقائبهم.

وبالتوجيه لوزارة الطيران المدني، أفادت أنه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تم توقيع غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠٠) خمسين ألف جنيه على الشركة المسؤولة عن تشغيل عربات الخدمة الذاتية طبقًا للتعاقد المُبرم معها لحدوث هذا العجز ولعدم الالتزام بجدول التشغيل وأوقات الذروة، كما تم التنبيه عليها بضرورة توفير العدد الكافي من العربات بما يناسب عدد الركاب على مدار اليوم.

ذلك فضلاً عن شكوى المواطن ح. ا. م المقيم بمحافظة القاهرة، بشأن تضرره من تأخر موعد إقلاع الطائرة برحلة عودته من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة قرابة ثماني ساعات، مما أدى إلى شعوره بالإرهاق لطول مدة الانتظار.

وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، أفادت الشركة القابضة لمصر للطيران بأن سبب تأخير الرحلة محل الشكوى جاء نتيجة إجراء أعمال صيانة طارئة للطائرة، وعليه تم منح الراكب تخفيضا 30% على رحلته القادمة غير شاملة الضرائب صالح لمدة عام.

كما شمل التقرير عدداً من الاستجابات للشكاوى والبلاغات الطارئة وذات الخطورة والتي تتطلب سرعة التحرك لإزالة أسبابها حفاظاً على حياة وممتلكات المواطنين، حيث أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أن هذه الاستجابات تضمنت شكوى المواطن م. ص. أ المقيم بقرية النخيل بمحافظة الإسكندرية، بشأن حدوث شرز من محول الكهرباء المقابل لمسكنه على مدار يومين متتاليين، مما يُشكل خطورة على سلامة المواطنين.

وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتوجيه فريق الصيانة المُختص للعنوان محل الشكوى و بالمعاينة على الطبيعة تبين احتراق فازة بكشك الكهرباء المُغذي لمنطقة سكن الشاكي وتم صيانة الكشك وحسم الشكوى.

وأضاف مدير المنظومة أنها تلقت شكوى جماعية من بعض أهالي قرية الملكيين القبلية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية؛ بشأن وجود انسداد بالصرف المُغطى الخادم لحوض درغام الزراعي؛ وعدم إجراء أي أعمال صيانة منذ عدة سنوات له؛ مما قد يضر بالأراضي ويؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وبالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، أفادت هيئة الصرف أنه بالمعاينة على الطبيعة بمعرفة إدارة صرف الشرقية تبين أن المجمع موضوع الشكوى هو مجمع رقم ١ أيسر مصرف قهبونة الرئيسي بمنطقة صرف مغطي قهبونة، وعليه تم إجراء الصيانة اللازمة للمُجمع ذاتيًا بمعدات الهيئة وازالة الانسداد الموجود وحسم الشكوى.

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