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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالجلد والبالطو.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
هاجر هانئ

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


تفاصيل إطلالة مي عمر 


تألقت مي عمر في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية بنطلون جلد باللون الأسود مع توب بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ونسقت مي عمر مع إطلالتها بالطو طويل فرو ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها.


وانتعلت مي عمر حذاء أسود مسطح مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

مي عمر صور مي عمر إطلالة مي عمر

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