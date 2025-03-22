5 طرق يؤثر بها نقص فيتامين ب 12 على الجهاز العصبي.. احذر

على الرغم من أن فيتامين ب 12 موجود في العديد من الأطعمة، إلا أن عدم كفايته ونقصه شائعان نسبيا، تؤدي أعراض انخفاض B12 إلى العديد من الأعراض العصبية، والتي يمكن أن تسبب إحساسا بالوخز في ساقيك، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وعدم وضوح الرؤية، والنسيان لدى الشباب.

فيتامين ب 12 هو من بين أهم المغذيات الكبيرة التي تساعد على إنشاء الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، إنه يرفع من أداء الجهاز العصبي المركزي، والذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي، بصرف النظر عن الحفاظ على صحة الشعر و الأظافر و البشرة.

تأثير نقص فيتامين ب١٢على الجهاز العصبي

نظرا لأن فيتامين ب 12 يحتوي على الكوبالت المعدني، فإنه يعرف أحيانا أيضا باسم الكوبالامين.

جسمك لا يصنع B وبالتالي عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم، أو من المكملات الغذائية. بينما يتم تخزين B12 في الكبد لمدة تصل إلى خمس سنوات، يمكنك في النهاية أن تصبح ناقصا فيه إذا لم تأخذ ما يكفي، وفقا لطبيب الأعصاب AIIMS، د. بريانكا سهراوات، نقص فيتامين ب 12 في الجسم يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي بهذه الطرق الخمس:

-النسيان عند الشباب

إذا لم يكن لديك ما يكفي من B12 في الجسم، يمكنك نسيان الأشياء بشكل أسرع، إلى جانب المشكلات المعرفية الأخرى. وفقا للأطباء، يمكن أن يحدث هذا في الشباب أيضا، وليس فقط كبار السن. "فيتامين ب 12 مهم جدا لصحتك العصبية." قالت على قناتها على وسائل التواصل الاجتماعي "يمكن أن يؤدي نقصه إلى فقدان الذاكرة".

قال سهروات إنه يسبب مشكلة في العثور على الكلمة الصحيحة أثناء التحدث أو نسيان الأشياء في كثير من الأحيان بعد الاحتفاظ بها في مكان ما، يمكن أن تكون الأعراض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، اعتمادا على تعقيد وضعك.





-يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

اتضح أن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 يمكن أن يساهم في السكتة الدماغية بين الأشخاص من جميع الأعمار، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين الأطفال والنساء الحوامل أيضا. قالت: "يؤدي نقص B12 إلى زيادة في الهوموسيستين مما يزيد من ميل التخثر، مما يعرضك لخطر السكتة الدماغية".

يسبب الهوموسيستين المفرط مشكلتين: التهاب الأوعية الدموية والإجهاد التأكسدي، الالتهاب هو مساهم رئيسي في السكتة الدماغية بسبب تراكم خلايا الدم البيضاء التي تهدف إلى مكافحة العدوى. ومع ذلك، فإن الالتهاب غير الضروري المرتبط بنقص فيتامين ب 12 يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والرواسب الزائدة داخل الأوعية الدموية. يمكن أن يؤدي هذا التراكم في نهاية المطاف إلى انقطاع تدفق الدم الطبيعي في الدماغ - وهو سكتة دماغية.

-مشاكل في الرؤية

يسبب نقص فيتامين ب 12 أيضا اضطرابا أو عدم وضوح الرؤية، والذي يحدث عندما يؤدي النقص إلى تلف العصب البصري الذي يؤدي إلى عينيك، تزعج الإشارة العصبية التي تنتقل من العين إلى الدماغ بسبب هذا الضرر، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية، تسمى هذه الحالة بالاعتلال العصبي البصري وعادة ما يعكس العلاج الذي ينطوي على مكملات B12 الضعف.

-وخز في اليدين والقدمين

أحد أشد الآثار الجانبية لنقص فيتامين ب 12 هو حالة تعرف باسم تنمل - حيث قد تواجه إحساسا بالوخز في اليدين والقدمين.

وفقا للدكتور. سهروات، يحدث ذلك عندما ينخفض فيتامين ب 12، الذي يلعب دورا مهما في إنتاج مادة دهنية تعرف باسم المايلين، والتي تحمي أعصابك وتعزلها، في غياب B12، يتعطل إنتاج المايلين، مما يؤثر على جهازك العصبي. نظرا لأن الوخز غير المريح يمكن أن يكون نتيجة لحالات صحية أخرى أيضا، فلا ينبغي تناول هذا العرض في عزلة عند التفكير في نقص فيتامين ب 12.

-تقلصات العضلات

يسبب نقص فيتامين ب 12 أيضا تشنجات العضلات بسبب وظيفة الأعصاب غير السليمة وإنتاج خلايا الدم الحمراء.





المصدر: timesnownews