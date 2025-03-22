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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوداني يقترب من السيطرة على استاد الخرطوم وجامعتي السودان والنيلين

الجيش السوداني
الجيش السوداني
قسم الخارجي

أفادت مصادر لفضائية العربية بأن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على استاد الخرطوم وجامعتي السودان والنيلين.

انتصارات الجيش السوداني

يواصل الجيش السوداني إحكام سيطرته على المنشآت الحيوية في الخرطوم، ويقترب من السيطرة الكاملة على وسط العاصمة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على مقر جهاز المخابرات العامة بالخرطوم.

وأفاد مصدران عسكريان لوكالة رويترز بأن الجيش السوداني سيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي، في الوقت الذي يواصل فيه تقدمه في العاصمة الخرطوم ضد ميليشيات الدعم السريع.

وجاءت عملية الاستيلاء بعد يوم من سيطرته الكاملة على القصر الرئاسي، فيما يُعدّ مكسبًا كبيرًا في الحرب المستمرة منذ عامين مع الدعم السريع، والذي هدد بتقسيم البلاد.

الحرب في السودان

وحقق الجيش السوداني مكاسب كبيرة في الآونة الأخيرة واستعاد أراض في وسط البلاد من ميليشيات الدعم السريع.

واندلعت الحرب في السودان، في منتصف أبريل من عام 2023 بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، ما تسبب في نزوح ولجوء الملايين من الشعب السوداني إلى دول الجوار وعلى رأسها مصر.

الجيش السوداني استاد الخرطوم المنشآت الحيوية في الخرطوم انتصارات الجيش السوداني جهاز المخابرات العامة ميليشيات الدعم السريع الحرب في السودان

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