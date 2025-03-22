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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكثر من 600 شهيد وألف مصاب منذ استئناف العدوان على غزة

العدوان على غزة
العدوان على غزة
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، السبت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد استئناف جيش الاحتلال قصفه واجتياحه البري للقطاع منتصف الأسبوع الماضي.

العدوان على غزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 49,747، والإصابات إلى 113,213 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة “وفا” نقلا عن مصادر طبية، أن من بين الحصيلة 634 شهيدا، و1,172 مصابا منذ 18 مارس الحالي، حيث انتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الماضي.

وقالت المصادر إن 130 شهيدا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما، و263 مصابا، وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الاسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

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