تشييع جنازة والد هشام حنفي نجم الأهلي السابق من مسجد الحصري.. فيديو

شيعت منذ قليل جنازة والد هشام حنفي نجم نادي الأهلي السابق بعد أن وفاته المنية، اليوم السبت، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

أعلن هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وفاة والد هشام حنفي نجم الأهلي السابق

ونشر حنفي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً: "والدي في ذمة الله.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

وكشف نجم الأهلي السابق عن موعد صلاة الجنازة، والتي ستقام عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري، على أن تُجرى مراسم الدفن في مدافن الواحات بطريق الفيوم.

في السياق ذاته، حرص خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على نعي والد هشام حنفي، مقدماً تعازيه لأسرة الفقيد.

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