دعاء ليلة القدر للمتوفي.. أفضل طرق بر الوالدين بعد موتهما

مع بدء الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على الإكثار من الدعاء والعبادة، طمعًا في إدراك فضل ليلة القدر التي تُعد خيرًا من ألف شهر.

وتُعتبر هذه الليالي المباركة فرصة عظيمة للمغفرة والرحمة، ليس فقط للأحياء، بل أيضًا للمتوفين الذين ينتظرون من أحبّتهم دعوةً صادقة تصل إليهم كهدية نورانية في قبورهم.

فضل الدعاء للميت في ليلة القدر

يُعد الدعاء من أهم الأعمال التي ينتفع بها الميت بعد وفاته، فقد قال رسول الله ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له."

لذا، فإن الدعاء للميت في ليلة القدر، التي قد تكون الليلة 23 من رمضان، يُرجى أن يكون سببًا في نيل الرحمة والمغفرة له.

دعاء ليلة القدر للمتوفى

في هذه الليلة المباركة، يُستحب الإلحاح في الدعاء للمتوفى، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها:

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه.

اللهم آنسه في وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في قبره، ونوّر مرقده، وافسح له في قبره مدّ بصره، واجعل عمله الصالح شفيعًا له.

اللهم اغفر له مغفرةً واسعة، واعفُ عنه، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين.

اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعًا له، وارحمه ببركة هذه الليلة المباركة، وتقبّل منا ومنه صالح الأعمال.

أهمية الدعاء للميت في الليالي الوترية

الليالي الوترية من العشر الأواخر، ومنها ليلة 23 رمضان، قد تكون ليلة القدر التي تتنزل فيها الملائكة بالرحمة والمغفرة، لذا فإن الدعاء فيها مُستجاب بإذن الله.

وكم من أمواتٍ ينتظرون من أحبائهم دعوةً تُخفف عنهم، وتكون لهم نورًا في قبورهم ورحمةً من الله.

ويُنصح بأن يرافق الدعاء للميت أعمال الخير مثل الصدقة الجارية، وقراءة القرآن، وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين بنية إيصال الأجر له، فهذه الأعمال تزيد من حسناته وترفع درجته في الآخرة.

وتعد ليلة 23 رمضان إحدى الليالي التي يُرجى أن تكون ليلة القدر، لذا يُستحب اغتنامها بالدعاء والتضرع إلى الله، سواءً لأنفسنا أو لمن فقدناهم، راجين من الله أن يتقبل منا ومنهم، وأن يكتب لنا جميعًا المغفرة والرحمة والعتق من النار.