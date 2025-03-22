زيزو يهنئ أحمد فتوح بعيد ميلاده.. أخويا

حرص أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك، على تهنئة زميله أحمد فتوح بعيد ميلاده، حيث يحتفل ظهير أيسر القلعة البيضاء اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ27.

ونشر زيزو صورة تجمعه بزميله فتوح بقميص منتخب مصر معلقاً عليها “أخويا”.

ويحتفل أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد فتوح في 22 مارس عام 1998.

منتخب مصر

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره الإثيوبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذا الانتصار، رفع الفراعنة رصيدهم إلى 13 نقطة ليواصلوا تصدر المجموعة الأولى، بعدما حققوا أربعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا في مشوارهم حتى الآن.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب مصر كلًا من بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، حيث يسعى المنتخب المصري لحصد بطاقة التأهل إلى المونديال، إذ يتأهل المتصدر فقط مباشرة إلى البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم



يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورتس مباراة منتخب مصر ضد سيراليون فى تصفيات كأس العالم ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".