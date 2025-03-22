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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلية الآداب بجامعة عين شمس تحتفل بيوم الأم المثالية والأب المثالي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بجامعة عين شمس احتفالية خاصة بيوم الأم المثالية والأب المثالي، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د حنان كامل عميدة الكلية.  

جاءت الاحتفالية بإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. تم خلال الحفل تكريم الأمهات والآباء المثاليين من مختلف الفئات، من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين بالكلية، بناءً على الترشيحات التي قدمتها الأقسام والإدارات المختلفة.  


أكدت الدكتور حنان كامل عميدة الكلية خلال الفعاليات أن كلية الآداب تحرص على الاحتفال بهذا الحدث سنوياً، تقديراً للدور العظيم الذي يلعبه الأمهات والآباء في بناء الأسر وتربية الأبناء، وتضحياتهم من أجل الحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع.  


من جانبها، أعربت الدكتورة حنان سالم وكيلة الكلية عن سعادتها بهذه الاحتفالية، مؤكدة أن كل أم وأب يستحقان التقدير والاحتفاء بهما، وأن هذه الاحتفالية تمثل أبسط أشكال التكريم لتضحياتهما.  

وفي ختام الحفل، تم تسليم شهادات التكريم للأمهات والآباء المثاليين، كما تم تكريم الراحلة الأستاذة الدكتورة إجلال إسماعيل حلمي، أستاذ علم الاجتماع، لما قدمته من عطاء مميز في خدمة العلم والإنسانية، حيث تسلمت التكريم كريمة الفقيدة الأستاذة عبير حمدي.  

بهذه الاحتفالية، تواصل كلية الآداب بالجامعة  دعمها وتقديرها للآباء والأمهات والموظفين والعاملين الذين يسهمون في بناء الوطن وترسيخ قيم الأسرة والمجتمع

كلية الآداب بجامعة عين شمس جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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