قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وإريتريا .. شراكة استراتيجية تتعزز وتنسيق ثلاثي يدعم استقرار القرن الأفريقي
المفتي: الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي يجب أن تكون وسائل بناء لا هدم
مهما كان عددهم| الرئيس السيسى يوجه بإجراء نقاشات لرعاية مرضى الزهايمر
زيادة معاشات التمريض.. أخبار مبهجة تعلنها كوثر محمود
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
أحمد السقا: تامر حسني أنقذني في موقف لا يُنسى خلال تصوير "ولد الغلابة"
صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي
كيفية صلاة قيام الليل في المنزل؟ .. الإفتاء توضح
الرئيس السيسي يوجه بزيادة أعداد الحضانات لمساعدة المرأة المصرية
عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 .. وموعد استطلاع هلال شوال
زكاة الفطر 35 جنيها هل إخراجها نقداً يخالف النبي؟ اعرف آراء الفقهاء وأحكامها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبد المجيد يكشف عن أكتر واحد هيفرح فيه بعد مقلب رامز جلال

رامز وحسام عبد المجيد
رامز وحسام عبد المجيد
محمد بدران

حل حسام عبدالمجيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة MBC مصر.


وعن اكثر حد هيفرح فى حسام عبد المجيد بعد وقوعه فى مقلب رامز أجاب قائلا : "حسام أشرف وأحمد فتوح، أكثر 2 هيفرحوا فيا بعد الحلقة دي يا رامز".

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب، وتبين أن الروبوت ثمنه يصل إلى 4 آلاف دولار.

حسام عبد المجيد رامز ايلون مصر برنامج المقالب رامز جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

ميرنا نور الدين

قبل الحذف بسبب الانفصال.. 10 صور جمعت بين ميرنا نور الدين وزوجها |شاهد

موعد أول أيام عيد الفطر 2025

موعد أول أيام عيد الفطر 2025 .. الأحد فلكيا ودار الإفتاء تحدد العيد في هذا التوقيت

الموت

هل من مات في العشر الأواخر من رمضان يدخل الجنة مهما كان عمله؟

احمد زيزو

صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025 في مصر

الاجهزه الامنيه

الداخلية تكشف حقيقة سرقة المواطنين على محور صفط اللبن

ضرب فتاة ارشيفيه

فتاة مصر القديمة المعتدى عليها: شاب ضربني واستولى على هاتفي

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

التزييف العميق.. مفتي الجمهورية يحذر من أخطر التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي

الدكتور أحمد علي سليمان

علماء بإندونيسيا يحتفون بتدشين كرسي الإمام الليث ويثمنون جهود «الأزهري» و«المسلماني»

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

إزاي الجن مذكور في القرآن وناس بتقول إنه مش موجود؟ علي جمعة يجيب

بالصور

طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات

طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات
طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات
طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة الثالثة والعشرون .. محمد هنيدي يكتشف خداع عايدة رياض

محمد هنيدي وسيد اسامة وعايدة رياض
محمد هنيدي وسيد اسامة وعايدة رياض
محمد هنيدي وسيد اسامة وعايدة رياض

علامات نقص المغنيسيوم في الجسم.. وكيفية تعويضه من الطعام

علامات نقص المغنيسيوم في الجسم
علامات نقص المغنيسيوم في الجسم
علامات نقص المغنيسيوم في الجسم

أوراق الزيتون تحميك من أمراض خطيرة

ورق الزيتون
ورق الزيتون
ورق الزيتون

فيديو

اسما شريف منير

عوض ربنا.. أسما شريف منير تعلن ارتباطها رسميا

الوشق المصري

نادر ومـفـ.ترس .. معلومات عن الوشق المصري بعد مهاجمته جنود الاحتلال

سحابة حمراء غريبة فوق جبل موسى

سحابة حمراء غريبة فوق جبل موسى .. ما سر المشهد الغامض

الهام عبد البديع

حقيقة محاولة التخلص من حياتها.. أسرار تكشفها الفنانة إلهام عبد البديع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد