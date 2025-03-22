محمد التاجي: جدي عبد الوارث عسر زرع داخلي حب الفن

تحدث الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان القدير عبد الوارث عسر، عن والدته بحزن شديد، مشيرًا إلى أن فقدانها لا يزال يؤلمه حتى اليوم، حيث قال: كنا نعيش معًا، أنا وهي فقط، لم يكن هناك أحد آخر. لا الزوجة ولا الأولاد يمكن أن يعوضوا غياب الأم، فالأم شيء آخر تمامًا.. لها مكانة لا يعادلها شيء."

واستعرض التاجي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، صورة لجده الفنان عبد الوارث عسر، وعلّق عليها قائلاً: هذا جدي الحبيب، والد أمي، فنان قدير ترك بصمة لا تُنسى."

وأوضح التاجي أنه كان مرتبطًا بجده بشكل وثيق، حيث كان يصحبه إلى الأماكن التي يريد الذهاب إليها، وأرجع سبب حبه للفن إلى هذا القرب من عبد الوارث عسر، مضيفًا: كيف يكون جدك هو عبد الوارث عسر ولا تعشق الفن؟ لكن الغريب أنني الوحيد في العائلة الذي أحب هذا المجال، فلم يكن لأي من أبناء الأسرة الأخرى نفس الشغف."

وأشار إلى أن جده كان متعلقًا به أيضًا، خاصة أنه عاش في منزله منذ أن كان عمره ستة أشهر حتى بلغ أربع سنوات، وهو ما جعله يتأثر به بشكل كبير، حيث قال: "هذه السنوات هي التي تشكّل وجدان الإنسان، وأنا نشأت في بيته، مما جعلني أتشرب الفن وأرتبط به."