محمد التاجي: غياب الكبار أثر سلبًا على الساحة الفنية

أكد الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان الكبير عبد الوارث عسر، أن وسائل التواصل الاجتماعي زادت من حدة الهجوم على الفنانين، موضحًا أن هذا العنف أحيانًا يكون موجهًا، قائلاً: "نعم، أصبح الجمهور أكثر قسوة، خاصة عندما يكون الهجوم مدفوعًا وموجّهًا، سواء من قبل فنانين ضد بعضهم البعض أو حتى من خلال صحفيين يحاولون الإساءة عن عمد."

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البعض عندما لا يعجبه رأي فنان معين، يحرّض الجمهور ضده، مؤكدًا أنه واجه مثل هذه المواقف وقال عنها: "عندما أرى شخصًا يكتب عني بشكل خاطئ، أرد عليه وأوضح أخطاءه، لكن البعض لا يتقبل ذلك، لأنه يريد أن يفرض وجهة نظره فقط

وعن تأثير غياب أهل الخبرة عن الساحة الفنية، أوضح أن ذلك أحدث فراغًا واضحًا في الوسط الفني، حيث قال: "المفترض أن يعودوا، لكن لا أعلم كيف يمكن تحقيق ذلك، خاصة وأن الأساليب المستخدمة حاليًا لا أقتنع بها."

وشدد على أنه لم يلجأ يومًا لطلب العمل، مشيرًا إلى أن هذه القناعة اكتسبها من جدي الفنان عبد الوارث عسر، حيث أوضح: لم أتصل يومًا بمنتج أو مخرج لطلب دور، من يريدني يعرف كيف يصل إلي، وأنا أقرر بعدها إن كنت سأقبل العمل أم لا."

وحول ظاهرة انجراف بعض الفنانين خلف "الترند" وإثارة الجدل، أشار التاجي إلى أن هناك العديد من الظواهر الجديدة التي فرضت نفسها، مضيفًا: التيك توك مليء بهذه الأمور، وأصبح البعض يسعى وراء الشهرة بأي طريقة."

