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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ائتلاف أولياء أمور مصر: أولادنا في حاجة لدراما تتناول مواضيع وطنية وتاريخية

طلاب المدارس
طلاب المدارس
ياسمين بدوي

أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تبني الدراما الهادفة جاءت في وقتها ، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تعكس  مدى حرص الرئيس علي بناء جيل واع ومثقف محمل بالقيم والأخلاق المصرية الأصيلة.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيان لها : لقد شهدت الدراما مؤخرا حالة من الفوضى، حيث تصدرت فيها مشاهد العنف والبلطجة والألفاظ المبتذلة و الإيحاءات الغير مناسبة ، مما اثر بشكل كبير علي سلوكيات الأبناء، الذين لجأوا إلي تقليد أبطال الأعمال الدرامية في ملابسهم الغريبة و طريقة كلامهم وسلوكهم العدواني لحل المشاكل. 
 

وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: أولادنا في حاجة لدراما وبرامج تقدم قيماً إيجابية تحترم تقاليدنا وعاداتنا، و تقدم نماذج  لشخصيات ناجحة في المجتمع استطاعت الوصول للقمة رغم الصعاب والتحديات ليكونوا قدوة لأولادنا في الصبر والعمل بجد.
 

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : كما ان  اولادنا في حاجة  ايضا الي دراما  تتناول مواضيع ذات أهمية وطنية وتاريخية مثل مسلسل الاختيار وهجمة مرتدة ورأفت الهجان وغيرها ، لتعزيز القيم الوطنية وتعريف أولادنا بالأحداث التاريخية الهامة وكذلك التحديات التي تواجه مصر و الدور الوطني الكبير للمؤسسات الأمنية وتضحيات رجال الشرطة والجيش من أجل استقرار الوطن.
 

واختتمت مؤسس ائتلاف اولياء أمور مصر: لا بد من الرقابة الابوية على ما يشاهده الأبناء بهدف حمايتهم من التأثيرات السلبية للبرامج والدراما وتوجيههم نحو المحتوى المفيد و  المناسب لأعمارهم، وتشجيعهم على الأنشطة البديلة  لقضاء وقت الفراغ مثل القراءة والرياضة وممارسة الهوايات  وغيرها، ويمكننا مشاركتهم المشاهدة بحيث يكون مشاهدة التليفزيون وقتًا لاجتماع الأسرة .
 

وكان قد تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن صناعة الإعلام والفن، مؤكدا أن الأمر كان صناعة وتحول إلى تجارة، ويجب مراجعة هذه الصناعة مرة أخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، المذاع عبر قناة “اكسترا نيوز”.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن للإعلام دور كبير للغاية، إضافة إلى دور المسجد والكنيسة وكذا الأسرة والمدرسة، معقبا:" التشدد والتطرف فى تلك المؤسسات ينعكس على المجتمع".

صناعة الإعلام والفن

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إحداث توازن فى صناعة الإعلام والفن، معقبا:" خايف على الذوق العام للدولة".

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة لن تمنع الفن والإعلام ولكن يجب أنه يكون توجد صياغة وتنسيق.

وتابع الرئيس السيسي :" سابقا كان يوجد توازن وحدث مؤخرا خلل وما نقلته هو نبض الشعب المصرى بناءا عن دراسات وقياسات للرأى وليس أحادية أو قرار فوقي".

ائتلاف اولياء امور مصر اولياء امور مصر اولياء امور الدراما

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