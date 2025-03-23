قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على مواعيد مباريات اليوم بكأس عاصمة مصر
بمناسبة عيد الفطر.. مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين بجامعة القاهرة
كامل الوزير يتفقد استعدادات تشغيل الأتوبيس الترددي BRT وتطوير الطريق الدائري
الحرارة تصل إلى 33.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس تلك الأيام
وزير الري: نحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا.. وهذه خطتنا لسد العجز
اعتماد قرارات إنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والسعودية والعراق
هل ليلة القدر كانت ليلة أمس 23 ؟.. ترقبوا علاماتها
حدائق القناطر الخيرية تتزين لاستقبال الزائرين في احتفالات العيد .. صور
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيد الفطر 2025.. تعرف على موعد العطلة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص
خبير مناخي: تقلبات جوية حادة في البلاد بسبب ظاهرة "اللانينا"
100 مليون جنيه.. الغندور يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تستقبل 57 مليونا و780 ألف سيدة لتلقي خدمات الفحص والتوعية

صحة المرأة
صحة المرأة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 57 مليونًا و780 ألفًا و622 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية فبراير 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد الزيارات ينقسم إلى 22 مليونا و517 ألفا و500 زيارة لأول مرة، و22 مليونا و769 ألفا، و790 زيارة دورية، و12 مليونا و493 ألفاً و331 زيارة عارضة.

ودعا المتحدث الرسمي، السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية. 

3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية

وذكر «عبد الغفار» أن 790 ألفًا و475 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.

وأكد «عبد الغفار» أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف السيدات بداية من سن 18 عامًا، وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

من جانبه، أشار الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، إلى اكتشاف إصابة 31 ألفًا و842 حالة بسرطان الثدي، وإجراء 423 ألفاً و937 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 48 ألفًا و682 عينة أورام لتحليلها، وتقديم العلاج «مجانا» للحالات التي تأكدت إصابتها، فضلًا عن توقيع الكشف على 109 آلاف و615 سيدة بالعيادات الأولية للوحدات المتنقلة، وتم سحب وتحليل باثولوجي لـ 48 ألفاً و682 سيدة.

وقال «أمين» إنه يجري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، مضيفا أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة؛ بالإضافة تقديم الخدمات التدريبية للفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة، وفنيين باثولوجي) والذين بلغ عددهم 30 ألفا و5 متدربين، بالإضافة إلى استقبال 27 ألفاً و731 مكالمة استفسارية عن خدمات المبادرة.

الصحة الفحص والتوعية وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

ليلة القدر 2025

ماذا ظهر من علامات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

ونش طائش يصدم سيارات

السيارات طارت.. ونش طائش يتسبب في كارثة بحدائق الأهرام والقبض على السائق |تفاصيل

القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟

القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟

صرف مرتبات شهر مارس

زيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعات

بايرن ميونيخ

إخفاء تسجيلات الحادث| وفاة نجم بايرن ميونخ تثير الجدل.. ماذا حدث؟

طقس اليوم

طقس اليوم | الأرصاد تكشف درجات الحرارة

زيزو

زيزو في الأهلي.. حقيقة توقيع نجم الزمالك للأحمر والعقد المنتشر على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

المعدة

بدون أدوية.. حيل مذهلة لعلاج التهاب المعدة الناتج عن التوتر

القمل

يطرد القمل ويعالج فطريات الأظافر.. زيت خارق لمشاكل الجلد والشعر

البلغم

موجودة بكل مطبخ .. مشروبات طبيعية تخلصك من البلغم

بالصور

لمرضى السكر والقلب.. ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟

ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟
ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟
ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟

ببدلة بيضاء.. ديانا هشام تعلن خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة ديانا هشام
خطوبة ديانا هشام
خطوبة ديانا هشام

قبل العيد.. 4 طرق لعمل الرنجة بكل احترافية

٤ طرق لعمل الرنجة فى العيد بكل احترافية
٤ طرق لعمل الرنجة فى العيد بكل احترافية
٤ طرق لعمل الرنجة فى العيد بكل احترافية

طريقة عمل السردين المخلل في أسبوع

السردين المخلل
السردين المخلل
السردين المخلل

فيديو

فريدة سيف النصر

محدش يقدر يملى مكان محمد رمضان.. فريدة سيف النصر تدافع عن هؤلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد