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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: نقدر عطاء جميع الأمهات المثاليات وفخورون بعظيمات مصر من المحافظات

احتفالية الامهات المثاليات
احتفالية الامهات المثاليات

 أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالحضور والمشاركة في حفل تكريم الأمهات المثاليات علي مستوي الجمهورية مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة .

الأمهات المثاليات

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص التهنئة لجميع الأمهات المثاليات ، قائلة: "كنت قبل كده بكرم الأم المثالية عن محافظة دمياط فقط خلال منصبي السابق كمحافظ لدمياط .. ودلوقتي سعيدة اني بكرم جميع الأمهات المثاليات بالمحافظات".

وأضافت دكتورة منال عوض مقدرين عطاء جميع الأمهات وفخورين بأمهات وعظيمات مصر في مختلف المحافظات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن وراء كل أم مثالية قصة عظيمة وتضحيات كبيرة قدمتها لأسرتها ، واختتمت كلمتها : كلكن عظميات وعلي راسنا من فوق وتستحقن التكريم .

وقالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة إننا نحتفي جميعًا بأعظم ما أنجبت هذه الأمة، وهي الأم المصرية، التي كانت ولا تزال رمزًا للعطاء والتضحية بلا حدود ، مضيفة أن عيد الأم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو وقفة إجلال واحترام لكل أم حملت على عاتقها مسؤولية تربية الأجيال، وتحملت المشاق من أجل أن تمنح أبنائها مستقبلًا مشرقًا.

وأشارت إلى أن اختيار الحادي والعشرين من مارس ليكون عيدًا للأم لم يكن مصادفة، بل جاء متزامنًا مع بداية فصل الربيع، ذلك الفصل الذي يرمز إلى التجدد والنماء، تمامًا كما تمنح الأم الحياة لأبنائها وترعاهم ليكبروا أقوياء.

ووجهت المستشارة أمل عمار التحية لكل الأمهات، بصفة عامة، وخصت بالتقدير الأمهات المثاليات اللواتي قدمن أروع النماذج في الصبر والكفاح، واستطعن رغم التحديات أن يربين أجيالًا ناجحة ومؤثرة في المجتمع، فالأم المثالية ليست فقط من اجتهدت في تربية أبنائها، بل هي التي غرست فيهم القيم والمبادئ النبيلة، وعلمتهم حب الوطن، والإصرار على النجاح، والقدرة على العطاء دون انتظار مقابل.

كما أكدت رئيسة المجلس على أن الاحتفال بهذا اليوم يعكس مدى التقدير الذي يكنه المجتمع للأم، فهو ليس مجرد لحظة فرح، بل هو اعتراف بأهمية دورها في بناء الأجيال، فالأم هي المدرسة الأولى، وهي التي تصنع الإنسان القادر على العطاء والنجاح..واليوم، نقف جميعًا احترامًا لكل أم مصرية عظيمة، لكل من تحملت المشقة، وسهرت الليالي، وضحت براحتها من أجل أبنائها.

وأضافت أن الأم هي قلب المجتمع النابض، وحجر الأساس لكل نهضة وتنمية، ومن دونها لن يتحقق أي تقدم أو ازدهار. فتحية تقدير وإجلال لكل أم مصرية، لكل امرأة تحملت وصبرت وأعطت بسخاء أنتن شعلة الحياة، ونبراس الأمل، وأساس المستقبل، كل عام وأمهات مصر بخير، ومصر دائمًا بأمهاتها قوية ومضيئة بمستقبلها المشرق.

التنمية المحلية الأمهات المثاليات القومى للمرأة

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