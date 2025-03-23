الاتحاد الأوروبي: مصر لعبت دورا رئيسيا فى مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

قالت مفوضة السياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنها ناقشت مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة العديد من الأمور المهمة بما في ذلك العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومصر، وقمنا بتعميق العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي، وهناك مجالات مختلفة للتعاون تشمل العلاقات السياسية والتجارة والهجرة والأمن والتعليم.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي: “نقدر الجهود التي تبذلها مصر من أجل دعم الاستقرار بالمنطقة، وأننا بحاجة أن نكون معا، وناقشنا الوضع فى غزة ومصر لعبت دورا رئيسيا فى مفاوضات وقف إطلاق النار ونحن نعارض استمرار الأعمال الإسرائيلية العدوانية”.

وتابعت: “على حماس ان تطلق جميع الرهائن كما يجب أن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية فى غزة مع استمرار المفاوضات ”.