أعراض تشبه الذبحة الصدرية.. أحمد هارون يحذر من متلازمة القلب المكسور |فيديو

حذر الدكتور أحمد هارون، أستاذ الطب النفسي، من خطورة الضغوط النفسية المستمرة، التي قد تؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القلب المكسور.

وأوضح الدكتور أحمد هارون، خلال تقديم برنامج «علمتني النفوس» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه الحالة تظهر بأعراض تشبه الذبحة الصدرية، مثل تسارع ضربات القلب وصعوبة التنفس، رغم سلامة الشرايين.

وأضاف الدكتور أحمد هارون أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم من يتمتعون بشخصيات حساسة ويتأثرون عاطفيًا بشدة.

وأشار الدكتور أحمد هارون إلى دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد، أكدت أن هذه المتلازمة قد تؤدي إلى توقف القلب بشكل مؤقت، لكن معظم المصابين يتعافون خلال أسابيع، مختتما: 10 إلى 25% منهم يعانون من مضاعفات طويلة الأمد، مما يجعل الوعي بها ضرورة ملحة.