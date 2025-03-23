الشبشب هو الحل.. سلوى خطاب: لا أؤمن بأساليب التربية الحديثة

أكدت الفنانة سلوى خطاب، أن الزواج والإنجاب سنة الحياة، متحدثة عن قرارها بعدم الإنجاب، بأنها لم تكن لتصبح أمًا ناجحة، وأنها لا تؤمن بأساليب التربية الحديثة التي تعتمد على النقاش المطوّل مع الأطفال، قائلة: "لو في تربية فيها أصول؛ هعملها، غير كده لا".

وأوضحت سلوى خطاب، خلال لقائها برنامج "حبر سري"، عبر فضائية "القاهرة والناس"،: "أنا مسؤولة عن نفسي بالعافية.. فكيف أكون مسؤولة عن أطفال؟"، مشددة على أنها لم تتخيل نفسها مسؤولة عن تربية أطفال، بقولها: "إذا كنت أنا محتاسة في نفسي، هبقى مسؤولة عن حد تاني إزاي؟".

وأوضحت أنها ليست معترفة بالتربية الحديثة، قائلة: "الشبشب هو الحل.. على حسب الموقف، فأنا لا أحب التربية التي بها تراخي في التعامل، ولا يجب أن تكون هناك مناقشة مع الأطفال، والشبب هو الحل مع أي طفل".

سلوى خطاب: لا أعترف بالتربية بالتدليل

نوهت الفنانة سلوى خطاب، بأنها لا تعترف بالتربية التي بها تدليل، مؤكدة أن الأجيال السابقة تربّت على الانضباط دون حاجة إلى نقاشات مطولة.