تعرف على طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس عاصمة مصر

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار جوليان رويز، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأسندت اللجنة إدارة اللقاء للحكم إبراهيم محمد كحكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد صلاح ومحمد علي توفيق كمساعدين، فيما يتولى أحمد جمال مهمة الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو "VAR"، تم تعيين مدحت مصطفى حكمًا للفيديو، ويعاونه أحمد حامد فهيم كمساعد.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.