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خالد أبو بكر: فخور بأن أستاذي فتحي سرور.. وفريد الديب برنس المحاماة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبو بكر: فخور بأن أستاذي فتحي سرور.. وفريد الديب برنس المحاماة

خالد ابو بكر
خالد ابو بكر
محمد حليم قنديل

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ فتحي سرور “أستاذ”، مشيرًا إلى أنه فخور بأنه كان أستاذا له.

وأضاف أبو بكر، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج "أسرار"، على قناة النهار: "أحمد فتحي سرور هو العلم بكل معانيه في القانون، وكثيرون من الأساتذة الكبار الآن كانوا تلامذة عنده".

وتابع المحامي الدولي والإعلامي: «تتغير المناصب والأزمنة والأنظمة، ويبقى علم الدكتور فتحي سرور هو سيد الموقف بكل المعاني».

وأكد، أن الدكتور مفيد شهاب هو الأقرب إلى قلبه من كل أساتذته، وهو مدين له بالكثير، ولا يبخل عليه بالنصيحة في أشياء كثيرة، وكان مقربا منه في فرنسا، وكان يلجأ إليه في أمور كثيرة، وهو من أبطال معركة استرداد طابا، كما أنه يحاضر في فرنسا، وعلى المستوى الإنساني، هو شخص في قمة التواضع ويتسم بالنبل.

وأوضح: "فريد الديب برنس المحاماة، فرونق وشياكة ولباقة المحاماة تتمثل فيه، ولا نمل من سماع الكلام، وهو من أشيك المحامين وأكثرهم رونق، فهو شيق الحديث، وخسرنا رجلا كبيرا في الحياة المصرية".
 

خالد أبو بكر فتحي سرور قناة النهار القانون مفيد شهاب

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