ألمانيا تتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تعادل مثير مع إيطاليا

نجح المنتخب الألماني في بلوغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تعادله المثير مع نظيره الإيطالي بنتيجة 3-3، في المواجهة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات إياب ربع النهائي.

دخل المنتخب الألماني المباراة بقوة، حيث سجل ثلاثية نظيفة في الشوط الأول عبر جوشوا كيميتش (الدقيقة 30)، جمال موسيالا (36)، وتيم كلينيست (45)، ليضع المانشافت قدماً في نصف النهائي.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الإيطالي بقوة وقلص الفارق سريعًا عبر مويس كين الذي سجل هدفين في الدقيقتين 49 و69.

واستمرت محاولات الآزوري حتى نجح راسبادوري في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 95، لكنه لم يكن كافيًا لخطف بطاقة التأهل، حيث استفاد المنتخب الألماني من فوزه في الذهاب بنتيجة 2-1، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين 5-4.

تشكيلة المنتخبين

دخل منتخب ألمانيا اللقاء بتشكيلة ضمت: بومان في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من روديجر، تاه، كيميتش، تشولوتيربيك، وفي الوسط جوريتزكا، موسيالا، ستيلر، بينما قاد الهجوم ساني، ميتيلستادت، وتيم كلينيست.

أما المنتخب الإيطالي، فبدأ المباراة بـ دوناروما في حراسة المرمى، وأمامه دي لورينزو، بونجيورنو، باستوني، جاتي في الدفاع، وفي الوسط باريلا، ريتشي، تونالي، بينما تألف خط الهجوم من أودوجي، مالديني، وكين.

وبهذا الفوز، تأهلت ألمانيا إلى نصف النهائي، حيث ستواجه المتأهل من مباراة الدنمارك والبرتغال، بينما يلتقي الفائز من مواجهة كرواتيا وفرنسا مع المنتصر في لقاء هولندا وإسبانيا.

وتقام مباراتا نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو، فيما تُلعب المباراة النهائية وتحديد المركز الثالث في 8 يونيو 2025