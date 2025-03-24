محافظ المنيا: تجهيز الحدائق والأماكن السياحية لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر

شارك اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا فى الاجتماع السادس لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحضور الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عبر الفيديوكونفراس.

من جانبه، أكد محافظ المنيا على جاهزية كافة القطاعات الخدمية، والتى تركزت على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتجهيزالحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذلك استمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال العيد، إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.

استعدادات عيد الفطر المبارك

وأشار محافظ المنيا، إلى استمرار عمل الشوادر والمعارض ومنافذ توفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتوسع فى مبادرة "سوق اليوم الواحد"، لتغطى أكبر عدد من المناطق، وخاصة فى القرى والمناطق الاكثر احتياجا ، مع تشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع خلال فترة العيد ، الى جانب المتابعة المستمرة والكاملة لمختلف مواقف سيارات السرفيس والأجرة بين المحافظات لتحقيق الانضباط، مع تكثيف الحملات المرورية والدوريات على الطرق العامة والميادين للتصدي للمخالفات المرورية والحد من وقوع حوادث الطرق، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين.

وشدد كدوانى على تفعيل مركز السيطرة، ورفع درجة الاستعداد للعمل على مدار الـ (24) ساعة للتدخل السريع لحل أية مشكلة أو أزمة قد تحدث أثناء إجازة عيد الفطر، والتواصل المستمر مع غرفة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، ورئاسة مجلس الوزراء، والتشديد على تواجد جميع القيادات التنفيذية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة .

كما وجه المحافظ باستمرار جهود التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة الاجازات والعطلات الرسمية، مشددا على جميع المسئولين التنفيذيين بتكثيف الحملات المرورية والتعامل مع هذه المخالفات بكل حسم وحزم .