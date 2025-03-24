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سيد عيد: سعيد بالفوز على الزمالك ونسعى لتحقيق إنجاز في كأس عاصمة مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد عيد: سعيد بالفوز على الزمالك ونسعى لتحقيق إنجاز في كأس عاصمة مصر

سيد عيد
سيد عيد
رباب الهواري

أعرب سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

 وأكد عيد، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد "، أن هذا الانتصار يمثل دفعة معنوية كبيرة لجميع اللاعبين، خاصة أن الفريق يضم عددًا من العناصر التي لم يسبق لها المشاركة في الدوري الممتاز.

وأوضح عيد أن العامل الأساسي في ظهور بتروجيت بمستوى مميز خلال اللقاء كان التركيز العالي والانضباط التكتيكي داخل الملعب، مما ساهم في تقديم أداء قوي أمام فريق بحجم الزمالك. 

وأشار إلى أن الفوز على فريق كبير مثل الزمالك يمنح اللاعبين ثقة كبيرة في قدراتهم ويحفزهم لمواصلة تقديم مستويات جيدة في البطولات المختلفة.

وأضاف المدير الفني لبتروجيت أن طموح الفريق لا يتوقف عند الفوز في هذه المباراة فقط، بل يمتد إلى تحقيق نتائج إيجابية في جميع المباريات المقبلة، سواء في بطولة الدوري أو في كأس عاصمة مصر، حيث يسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

كما شدد عيد على أهمية استمرار اللاعبين في العمل الجاد داخل الملعب وخارجه للحفاظ على المستوى الذي ظهروا به أمام الزمالك، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التركيز والاجتهاد لتحقيق الأهداف المرجوة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بروح الفريق والتزام اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق المزيد من النجاحات خلال الموسم الحالي

سيد عيد بتروجيت الزمالك كأس عاصمة مصر اخبار الرياضة

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