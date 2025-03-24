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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد انفصال بن أفليك وجينيفر لوبيز.. النجمان يواجهان مرحلة ما بعد الطلاق

بن أفليك وجينيفر لوبيز
بن أفليك وجينيفر لوبيز
شروق سلامة

بعد عامين من الزواج، أعلن النجم الأمريكي بن أفليك والمغنية الشهيرة جينيفر لوبيز رسميًا عن إنهاء علاقتهما الزوجية، حيث تم تسوية الطلاق في يناير 2025، بعد عدة أشهر من الانفصال الفعلي.

وكانت لوبيز قد تقدمت بطلب الطلاق في أغسطس 2024، مستشهدة بـ خلافات لا يمكن حلها، ما أنهى رسميًا قصة الحب التي جمعت النجمين منذ أوائل الألفينات، ثم عادت من جديد في 2021، وتوجت بزواجهما في 2022.

جينيفر لوبيز تبدأ صفحة جديدة في حياتها العاطفية

وفقًا لمصادر مقربة، فإن لوبيز تفكر بجدية في العودة إلى المواعدة، لكنها تميل هذه المرة إلى شخص بعيد عن الأضواء، يتمتع بالاستقرار العاطفي والنفسي، وقادر على فهم طبيعة حياتها ومسيرتها الفنية.

بن أفليك يعيد التواصل مع جينيفر غارنر؟

على الجانب الآخر، شوهد أفليك عدة مرات بصحبة زوجته السابقة جينيفر غارنر، والدة أطفاله الثلاثة، مما أثار التكهنات حول طبيعة علاقتهما حاليًا، ورغم انتشار الشائعات حول إمكانية عودة العلاقة العاطفية بينهما، إلا أن مصادر مقربة أكدت أن الأمر لا يتعدى التواصل الودي من أجل تربية الأبناء، وأن غارنر ليست لديها نية لإعادة إحياء العلاقة الرومانسية بينهما.

المستقبل المهني للنجمين بعد الطلاق

في الوقت الذي ينشغل فيه أفليك بالتحضيرات لإطلاق فيلمه المرتقب “The Accountant 2” في أبريل 2025، تستعد لوبيز لمشاريع فنية جديدة، حيث تركز على الموسيقى والأفلام، وتواصل بناء إمبراطوريتها في عالم الترفيه.

حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك

وكان الثنائي أقاما حفل زفافهما الثاني، وتصدرا التريند ومؤشرات البحث جوجل، بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا الصور واللقطات المميزة.

وتألقت جينفير لوبيز بفستان زفاف بلا أكمام من الدانتيل من تصميم ألكسندر ماكوين، وثوب بدون أكتاف بأكمام طويلة من الدانتيل من تصميم زهير مراد.

وعرضت صحيفة “ديلي ميل” المكان الذي يعيشان به في جورجيا بقيمة 8.9 مليون دولار، أي ما يعادل 153 مليونا و200 ألف جنيه مصري.

واختارت جينيفر وبن أفليك مكان زفاف عاطفيا للغاية، وهو عقار رايسبورو المذهل الذي تبلغ تكلفته 8 ملايين دولار، وتبلغ مساحته 87 فدانًا، والذي اشتراه في عام 2003 عندما كان الزوجان يتواعدان لأول مرة.

انفصال بن أفليك وجينيفر لوبيز بن أفليك جينفير لوبيز

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