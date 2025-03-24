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20 صورة ترصد عقد “اختبار الجورنال” لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

20 صورة ترصد عقد “اختبار الجورنال” لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

عقد “اختبار الجورنال” لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
عقد “اختبار الجورنال” لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد انتظام عقد “اختبار الجورنال” لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 

وقد حرصت إدارات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، على تهيئة الجو النفسى والتقني المناسب لعقد “اختبار الجورنال” وتذليل كل العقبات أمام الطلاب. 

ويعد اختبار الجورنال الذى يؤديه طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، هو اختبار أون لاين يؤديه طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
 

ويكون اختبار الجورنال عبارة عن اختبار من ثلاثة أسئلة للصف الأول وأربعة أسئلة للصفين الثانى والثالث ، وتضاف للمجموع النهائى للطلاب  ، ويكون مدة الاختبار ساعة واحدة فقط يقضيها الطلاب فى الكتابة على اللاب توب بعدد كلمات معينة ، يربطون فيها بين المواد الدراسية ومشروع الكابستون الخاص بهم. 


جدير بالذكر أنه ، تتمثل الأهداف العامة لإنشاء مدارس المتفوقين في العلوم التكنولوجيا "stem” في رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، و إعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاوني، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية الانتماء للوطن.

وتساعد مدارس المتفوقين في العلوم التكنولوجيا STEM على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.

ويتم التقييم المستمر للطلاب في مدارس المتفوقين في العلوم التكنولوجيا أسبوعيا وشهريا بما يتناسب مع طبيعة المادة لقياس تقدم الطالب في التعليم وإجراء المشروعات داخل المعامل والحجرات الدراسية وتحفظ نتائج هذا التقييم فى ملف خاص بكل طالب.

كما يتم تقويم الطلاب في كل مادة دراسية من خلال منظومة تقويم تعتمد المعايير التالية بالنسب المئوية الموضحة على النحو التالي :-

اولا : اختبار ذو مواصفات خاصة ( ٣٠% ).

ثانيا : قياس مهارات التعلم التى يكتسبها طلاب Stem وتقييم المشروعات ( ٦٠% ).

ثالثا: أداء الطلاب أثناء العام الدراسي ( ۱۰% ).

ويلزم الطالب لتحقيق النجاح في مواد العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة الحصول على ٦٠% من الدرجة النهائية .

وتعلن نتائج الطلاب بصفوف النقل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في موعد أقصاه نهاية شهر مايو من كل عام ويحق للطالب التظلم من نتيجة الامتحان في مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وتقدم التظلمات للمدرسة التي ترفعها إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

 

نظام تقويم الصف الثالث

يتم تنظيم نظام التقويم الخاص بالصف الثالث وفقا للقرار الوزاري رقم 308 لعام 2013 والقرار 56 لسنة 2019، حيث يختار الطالب الناجح في الصف الثانى بمدارس المتفوقين أحد المجموعتين (المجموعة العلمية علوم أو المجموعة العلمية رياضيات).

وتقوم مناهج مدارس STEM على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach ، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى Grand Challenge ، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ويتماثل معها في المواد العلمية واللغات.

ويعتبر مشروع Capstone‏ التطبيق العملي لما درسه الطلاب في المواد الدراسية المختلفة، حيث ينفذ الطلاب مشروع فى كل فصل دراسى يتناول عددا من التحديات للتغلب عليها من خلال الحلول المقدمة في المشروعات يتعلم من خلالها الطلاب حل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمه الطلاب بالحياة الواقعية.

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