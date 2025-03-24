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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة

اجازة عيد الفطر
اجازة عيد الفطر
محمد غالي

يترقب المواطنون تفاصيل إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص، بعد إعلان الحكومة عن مواعيد العطلة الرسمية.

ويعد عيد الفطر من أهم المناسبات الإسلامية، حيث يأتي بعد شهر رمضان المبارك ويتميز بأجواء الفرح والتجمعات العائلية وأداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة.  

رئيس الوزراء يعلن رسميا موعد إجازة عيد الفطر 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رسميا باعتبار الفترة من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر،  لجميع العاملين في:  
الوزارات والمصالح الحكومية  
الهيئات العامة  
وحدات الإدارة المحلية  
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام  

وأوضح القرار أنه في حال أكدت الرؤية الشرعية أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر، فسيتم تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل.  

عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر  

الإجازة الرسمية المعلنة من مجلس الوزراء تشمل الأيام التالية:  
السبت 29 مارس 
الأحد 3 مارس
الاثنين 31 مارس 
الثلاثاء 1 أبريل

وفي حال تأكد أن الاثنين هو أول أيام العيد، تمتد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 225.  

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة  

من المقرر إقامة صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:13 صباحا، مع وجود اختلاف بسيط في مواعيد الصلاة بين المحافظات وفقا لمواقيت شروق الشمس.  

الرؤية الشرعية لهلال شوال 1446 هـ  

وفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر شوال يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 225، في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة.  
في حال أكدت الرؤية الشرعية أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، فسيتم تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 225.  

الإجازات الرسمية في مصر  

تتضمن العطلات الرسمية في مصر مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية، وهي:  

المناسبات الدينية:- 

 الاثنين 31 مارس – عيد الفطر المبارك  
الجمعة 6 يونيو – وقفة عرفات  
السبت 7 يونيو – عيد الأضحى المبارك  
الجمعة 27 يونيو – رأس السنة الهجرية  
السبت 6 سبتمبر – المولد النبوي الشريف  

المناسبات الوطنية:-

 الثلاثاء 7 يناير – عيد الميلاد المجيد  
السبت 25 يناير – ثورة 25 يناير  
الاثنين 21 أبريل – شم النسيم  
الجمعة 25 أبريل – عيد تحرير سيناء  
الخميس 1 مايو – عيد العمال  
الاثنين 3 يونيو – ذكرى ثورة 3 يونيو  
الأربعاء 23 يوليو – ثورة 23 يوليو  
الاثنين 6 أكتوبر – ذكرى انتصارات حرب أكتوبر  

فرصة للاحتفال والاستمتاع بالإجازة  

يمثل عيد الفطر المبارك فرصة رائعة للاحتفال والتواصل العائلي، حيث يقضي المواطنون إجازتهم في الزيارات العائلية، والتنزه في الحدائق والمناطق الترفيهية، والسفر إلى الوجهات السياحية.  

ووفرت الحكومة إجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة الرؤية الشرعية في تحديد الأيام النهائية للاحتفال، بما يضمن راحة المواطنين والاستمتاع بأجواء العيد.

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