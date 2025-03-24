رامي عياش: كارول سماحة فنانة جميلة والتنمر عليها غير مقبول

أكد النجم اللبناني رامي عياش، دعمه الفنانة كارول سماحة بعد تعرضها لحملة تنمر بسبب تجاعيد وجهها، قائلا: "الجمال الحقيقي ينبع من الداخل، ولا أسمح لنفسي بالتدخل في خيارات الآخرين، خاصة فيما يتعلق بعمليات التجميل".

وأوضح "عياش"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه فور رؤيته لحملة التنمر ضد كارول، كتب لها رسالة دعم قال فيها، :"كل تجعيدة بوجهك نشوف فيها جمال الدنيا كلها"، منوهًا بأن التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مفرطًا وغير صحي، وأن البعض يبحث عن أي شيء لانتقاد الآخرين، بغض النظر عن مدى تفاهة السبب.

وشدد على أن لديه حس فطري للدفاع عن أي شخص يتعرض للأذى، حتى لو لم تكن بينهما علاقة شخصية، مضيفًا: "عندي شيء داخلي يتحرك فورًا عندما أرى شخصًا يتعرض للتنمر أو الأذى، لا أستطيع السكوت.. مبخافش ومفيش أحلى من الحق والدفاع عنه".

وكشف عن أكثر موقف تعرض فيه للتنمر شخصيًا، قائلًا: "عندما كان صغيرًا كان لديه فراغ واضح بين أسنانه وحرف السين كان ينطقه بصوت مصفر قليلًا، مما جعله يتعرض لتعليقات سلبية من زملائه في الطفولة".