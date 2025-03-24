غادة والي توضح إختصاصات وزارة التضامن الإجتماعي.. فيديو

كشفت الدكتورة غادة والى، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، قائلة “وزارة التضامن الاجتماعي لها إختصاصات كثيرة جدا وتهتم بقطاع كبير من المواطنين”.

وأضافت “والى” خلال لقائها في بودكاست “بداية” المذاع على قناة “الحياة” الفضائية، أن وزارة التضامن تهتم بالأطفال عن طريق أهتمامها بالحضانات، والوزارة مسؤولة عن الجمعيات الأهلية أيضا.

وتابعت غادة والى، أن التضامن تقوم بمساعدة الأهالي الذين لا يستطيعون مكافحة الحياة بمفردهم، وتساعد الوزارة كبار السن أيضا.