غادة والى توجه نصيحة هامة للأطفال المصريين.. فيديو

قالت الدكتورة غادة والى، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن مبادرة بداية هي مبادرة تقوم بها الحكومة المصرية من أجل الاهتمام بالتنمية البشرية.

وأضافت “والى” خلال لقائه في بودكاست “بداية” المذاع على قناة “الحياة” الفضائية، أن الأمم المتحدة تتعاون مع الحكومة المصرية بعمل مبادرة “الأبطال” من أجل الوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات وحماية الأطفال من سن يوم وحتي 18 عام من كافة الممارسات المضرة.

ووجهت غادة والى، نصيحة للأطفال المصريين بالاهتمام بالتعليم والتزود بمهارات إضافية بجانب التعلم بالإضافة إلى تعلم تاريخ مصر.