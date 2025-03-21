الأونروا: لا دخول للمساعدات إلى غزة منذ بداية مارس الجاري

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الجمعة أن المساعدات الإنسانية لم تدخل قطاع غزة منذ بداية شهر مارس الجاري.

المساعدات إلى غزة

وقال نائب مدير شؤون عمليات الأونروا في غزة سام روز، إنه لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية مارس الجاري، وهي أطول مدة لم تدخل بها مساعدات منذ أكتوبر 2023.

وجاءت هذه التصريحات خلال تقييم أدلى به روز عبر منصة رقمية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأوضخ روز، أن "غزة شهدت قصفا مكثفا بعد انتهاك وقف إطلاق النار، الثلاثاء الماضي، وأن العديد من القتلى سقطوا نتيجة لهذه الهجمات، فيما أفادت مصادر طبية بمقتل نحو 600 شخص، بينهم 200 امرأة وطفل".

وأضاف أن "أوامر الإخلاء" الصادرة عن جيش الاحتلال مستمرة، مشيرا إلى أنهم يشهدون عمليات نزوح واسعة النطاق وأن العديد من المواطنين يضطرون إلى ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وكشف أن اضطرابات حدثت في الخدمات بسبب القصف الإسرائيلي، مؤكدا أنه أصبح من الصعب على المواطنين الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات والمستشفيات.

وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح المسؤول الأممي أن "التقدم المحرز خلال الأسابيع الستة لوقف إطلاق النار انعكس بالتراجع، وإذا لم يتحقق وقف إطلاق النار، فهذا يعني خسائر فادحة في الأرواح، وتدميرا للبنية التحتية والممتلكات، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وصدمة نفسية هائلة لمليوني مدني يعيشون في غزة، بينهم مليون طفل".

وشدد أنه “خلال الأسابيع الستة التي استمر فيها وقف إطلاق النار، تمكنا من إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة مقارنة بالأشهر الستة السابقة”، مؤكدا أن الوضع أصبح أسوأ حاليا.

وفجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ما أسفر حتى مساء الخميس عن نحو 600 شهيد وأكثر من ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.