كريم حسن شحاتة: نادي المقاولون لا يزال يجني ثمار احتراف محمد صلاح

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تفاصيل مهمة تتعلق بانتقال النجم محمد صلاح إلى الاحتراف الخارجي، مؤكدًا أن مسيرته الاحترافية بدأت بفضل حلقة تلفزيونية شهيرة في برنامجه، كانت بمثابة نقطة تحول غيرت مجرى حياته المهنية.

وأوضح كريم حسن شحاتة خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر”ـ على قناة الحدث اليوم، أن صلاح، الذي كان حينها لاعبًا في نادي المقاولون العرب، تلقى عرضًا من نادي بازل السويسري، لكن إدارة المقاولون لم تولِ العرض اهتمامًا كافيًا، بل تم تجاهله تمامًا، ومع رغبة اللاعب الشديدة في الاحتراف؛ لجأ إلى برنامج كريم حسن شحاتة على قناة "النهار" لكشف الأمر وإثارة القضية إعلاميًا.

وقال كريم حسن شحاتة، "في عام 2012، تواصل معي محمد صلاح، وأعرب عن رغبته في الحديث عبر برنامجي بشأن العرض الذي تلقاه من بازل، خاصة أن إدارة المقاولون لم تكن متحمسة للأمر".

وأضاف أنه خلال الحلقة، أجرى مداخلة هاتفية مع المهندس شريف حبيب، المشرف على الكرة في المقاولون آنذاك، الذي نفى وجود عرض رسمي، لكن كريم فاجأه بالكشف عن العقد بالفعل، ما وضع الإدارة في موقف محرج أمام الجماهير.

وبعد هذا اللقاء، تغيرت الأمور تمامًا، إذ استدعى شريف حبيب محمد صلاح في اليوم التالي للاجتماع معه، وتمت إعادة التفاوض على العرض مع مسؤولي بازل، ما أسفر عن رفع القيمة المالية للصفقة إلى 1.75 مليون يورو، إلى جانب بند يسمح للمقاولين بالحصول على نسبة من أي انتقال مستقبلي لصلاح، وهو ما لا يزال النادي يستفيد منه حتى اليوم.

صناعة أحد أهم نجوم كرة القدم

اختتم كريم حديثه: "تلك الحلقة كانت نقطة تحول، لم أكن أعلم وقتها أنني سأسهم في صناعة أحد أهم نجوم كرة القدم في العالم، ما حدث كان مجرد صدفة، لكنها غيرت مسار تاريخ محمد صلاح، وجعلته النجم الذي نعرفه اليوم".