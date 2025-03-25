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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد عيد الفطر 2025.. متى تبدأ صلاة العيد وصيغة التكبيرات؟

موعد صلاة عيد الفطر 2025
موعد صلاة عيد الفطر 2025
عبد الرحمن محمد

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يزداد البحث عن موعد عيد الفطر 2025 في مصر والسعودية ومختلف الدول العربية، حيث يستعد المسلمون لاستقبال العيد من خلال شراء الملابس، وتجهيز الكعك، وتنسيق العزومات وزيارات الأهل والأصدقاء.

موعد استطلاع هلال شوال 1446

سيتم تحري هلال شوال 2025 يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، حيث تعلن دار الإفتاء وهيئة الرؤية الشرعية في السعودية عن نتيجة الاستطلاع عقب صلاة المغرب، لتحديد ما إذا كان الأحد هو أول أيام العيد، أم أن شهر رمضان سيُستكمل ليكون العيد يوم الإثنين.

إمكانية رؤية هلال شوال 2025

بحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن مركز الفلك الدولي، فإن رؤية هلال شوال 1446 ستكون غير ممكنة يوم السبت سواء بالعين المجردة أو عبر التلسكوب، في معظم الدول العربية والإسلامية، وذلك بسبب غروب القمر قبل الشمس أو بقائه لفترة قصيرة جدًا بعد الغروب.

أول أيام عيد الفطر 2025 وفقًا للحسابات الفلكية

تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر 2025 سيكون يوم الإثنين 31 مارس 2025 في غالبية الدول العربية والإسلامية، ومن بينها:

  • مصر
  • السعودية
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
  • الأردن
  • فلسطين
  • المغرب
  • الجزائر
  • تونس
  • السودان

أما المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، فقد أفاد بأن غرة شوال فلكيًا ستكون يوم الأحد 30 مارس 2025، مما يفتح المجال لاحتمال إعلان العيد يوم الأحد في بعض الدول التي تعتمد على الرؤية الشرعية فقط دون الالتزام بالحسابات الفلكية.

هل سيكون العيد يوم الأحد أم الإثنين؟

رغم تأكيد الحسابات الفلكية صعوبة رؤية الهلال يوم السبت، فإن بعض الدول قد تعلن أن الأحد 30 مارس هو أول أيام العيد، إذا قُبلت شهادات رؤية الهلال، وهو أمر سبق حدوثه في بعض السنوات، ما يجعل القرار النهائي بيد الجهات الشرعية المختصة في كل دولة.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2025 في مصر يوم الأحد 30 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي، وقطاعات الأعمال العام والخاص، مع احتمال تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل لبعض المؤسسات وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

كم تبقى على عيد الفطر 2025؟

وفقًا للحسابات الفلكية، تبقى أيام قليلة على حلول عيد الفطر المبارك 1446 هـ، حيث يستعد المسلمون للاحتفال بختام الشهر الكريم بأجواء من الفرح وصلة الرحم، وأداء صلاة العيد وسط أجواء مليئة بالبهجة والتآخي.

صيغة تكبيرات العيد 

وردت العديد من الصيغ في تكبيرات العيد، حيث نشأ هذا التنوع نتيجة اختلاف ما نُقل عن الصحابة والتابعين. ومن أبرز هذه الصيغ:

  • الصيغة المأثورة عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه-: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد وردت في السنن الكبرى للبيهقي.
  • الصيغة التي وردت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".
  • الصيغة المنقولة عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجل، الله أكبر، ولله الحمد".

وقت تكبيرات العيد

التكبير في عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد انتهاء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر

ينقسم التكبير في عيد الفطر إلى نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل نوع منهما ضوابطه وأحكامه.

التكبير المطلق في عيد الفطر

وهو التكبير الذي يُقال في أي وقت قبل صلاة العيد، وقد اختلف الفقهاء في تحديد بدايته ونهايته على مذهبين:

  1. المذهب الأول: يرى جمهور الفقهاء (الحنفية، المالكية، والمشهور عند الحنابلة) أن التكبير يبدأ عند الخروج إلى المصلى، باعتبار أن التكبير من شعائر صلاة العيد، فيكون مناسبًا للذهاب إليها.
  2. المذهب الثاني: يرى الشافعية والظاهرية وأبو الخطاب من الحنابلة أن التكبير يبدأ من غروب شمس ليلة العيد، فيُقال في المساجد والبيوت والأسواق، باعتبار أن الليل يبدأ من الغروب، والتكبير من شعائر ليلة العيد ويومه.
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