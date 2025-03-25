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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة: نبذل قصارى جهدنا للتغلب على التعريفات الجمركية الأمريكية

يس كوريا الجنوبية بالإنابة
يس كوريا الجنوبية بالإنابة
القسم الخارجي

أكد الرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة هان دوك- سو اليوم أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لمواجهة التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض المنتجات الكورية، مشددًا على أهمية الحفاظ على العلاقات التجارية المتينة بين البلدين وتعزيز الشراكات الاقتصادية.  

في تصريحات رسمية أدلى بها خلال اجتماع حكومي في سول، شدد الرئيس بالإنابة على أن الإدارة الكورية تعمل على اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية للحد من تأثير التعريفات الجمركية على الشركات المحلية. وأضاف أن الحكومة ستعتمد على المفاوضات الثنائية والتعاون الدولي لضمان بيئة تجارية عادلة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.  

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن حكومته ستكثف التواصل مع الإدارة الأميركية والجهات المختصة لإعادة النظر في التعريفات الجمركية، كما ستبحث عن بدائل تجارية لتعويض أي خسائر محتملة.  

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التجارة الكورية أنها بصدد إجراء مشاورات مع المسؤولين الأميركيين لحل هذه القضية بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للجانبين.  

وقد أعربت عدة شركات كورية عن قلقها المتزايد بشأن التأثير المحتمل لهذه التعريفات على الصادرات الكورية، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والسيارات، حيث تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الكورية.  

من جانبه، أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار فرض التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى توترات تجارية بين البلدين، لكنهم أشاروا إلى أن التاريخ المشترك للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين واشنطن وسول قد يسهم في إيجاد حلول توافقية.  

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق يحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.
 

الرئيس الكوري الجنوبي هان دوك سو الولايات المتحدة التعريفات الجمركية

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