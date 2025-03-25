تكنولوجيا مبتكرة وأداء مذهل .. أفضل هواتف أوبو لعام 2025

تستعد شركة أوبو للكشف عن هاتفها الجديد Find X8 Ultra في العاشر من أبريل في الصين إلا أنه قبل الإطلاق، قد ظهر الهاتف عبر منصة Geekbench برقم طراز PKJ110.

وتعد من ضمن ميزات هاتف أوبو Find X8 Ultra أمكانية الأتصال من خلاله عبر الأقمار الصناعية .

على الجانب الآخر أما عن سعة بطارية هاتف Oppo Find X8 Ultra فهو سيضم بطارية ضخمة بسعة 6100 مللي أمبير/ساعة، وهي زيادة ملحوظة في سعة البطاريات في الهواتف السابقة من سلسلة هواتف أوبو.

يدعم هاتف Oppo Find X8 Ultra الشحن السلكي بقوة 100 واط، مما يتيح شحن البطارية بالكامل في 35 دقيقة فقط. كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

مميزات هاتف Oppo Find X8 Ultra



من المتوقع أن يعمل هاتف Find X8 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite ومن المتوقع أن يضم شاشة AMOLED بدقة 2K بقياس 6.82 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. وسيضم الجهاز مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية أسفل الشاشة، وسيحافظ على سمكه الذي يقل عن 9 مم على الرغم من بطاريته الكبيرة.

هاتف أوبو



فيما يتعلق بالتصوير، سيضم هاتف Find X8 Ultra كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا خلفية رباعية. تتضمن هذه الكاميرا مستشعر Sony LYT-900 أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وكاميرا IMX882 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة تقريب بيريسكوب أخرى بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 6x. كما سيحتوي هاتف X8 Ultra على زر جديد قابل للضغط بدلًا من شريط تمرير التنبيه.