قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام سوري: 5 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على درعا
اجتماع بين وزيري الأوقاف والإسكان لبحث الملفات المشتركة وتسوية المنازعات
طرد شبكة القيادة الأوروبية.. توتر جديد بين روسيا وحلف الناتو | تفاصيل
طارق يحيى عن تفاوض الأهلي مع زيزو: هو مفيش لعيبة غير عندنا ولا إيه
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه.. اليوم
يقارب الـ 5 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
هجوم إسرائيلي جديد علي سوريا | تفاصيل
رئيس البحوث الزراعية يصدر عدة قرارات لإعادة هيكلة قطاع الإنتاج بالمركز
ارتفاع تدريجي.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
نائب رئيس الوزراء: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للبنية التحتية
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025
وزير إسرائيلي يناقش في واشنطن فرض الحكم العسكري على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلقة انهاردة خطيرة.. مؤلف فهد البطل يعلن عن مفاجأة لجمهور المسلسل

مؤلف "فهد البطل" يعلن عن مفاجأة لجمهور المسلسل.. ما القصة ؟
مؤلف "فهد البطل" يعلن عن مفاجأة لجمهور المسلسل.. ما القصة ؟
علا محمد

أعرب المؤلف محمود حمدان عن سعادته بتفاعل الجمهور، ونجاح مسلسل فهد البطل ، مؤكدًا أن المسلسل أصبح جزءًا من يوميات الكثيرين في المنازل والمقاهي والمحلات. 

وأشار إلى أن الحلقات تواصل تصاعد الأحداث والإثارة، واعدًا المشاهدين بحلقة قوية الليلة.

وقال حمدان عبر «فيس بوك:"ومازال مسلسل فهد البطل رقم 1 على واتش ات إلى الآن بفضل الله، والأكثر مشاهدة في مصر وفي الخليج، ورقم ١ على منصة فيو ايضا.

 وتابع "سعيد أن أغلب البيوت والمقاهي والمحلات فهد البطل بالنسبة لهم المسلسل الأساسي في يومهم، وعدناكم قبل رمضان أن جميع الحلقات هتكون قوية وده اللي حصل، واللي الجميع أشاد بيه الحمد لله، ملحوظة: حلقة النهاردة خطيرة".

وكان أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته باستقبال الجمهور خله لال زيارته إلى منطقة إمبابة، حيث توافد الأهالي لاستقباله بحفاوة كبيرة، أثناء ذهابه لمشاهدة حلقة مسلسل فهد البطل.

ونشر عبر حسابه الرسمي ب"فيس بوك" قال فيه: "استقبال أسطوري من إخواتي في إمبابة.. أنتم على رأسي، وأنا ناجح بيكم، إخواتي العشق، الشارع قال فهد البطل".

فهد البطل يتصدر التريند
تصدر مسلسل فهد البطل تريند جوجل بعد عرض الحلقة 23 أمس والتى شهدت عديد من المفاجات التى تزيد من سخونة الأحداث.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل فهد البطل 
 

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل فهد البطل، مواجهة بين أحمد العوضي ووالدته في الدير واعترف لها بحقيقته وأنه ابنها.

خسرت كناريا جنينها وعرفت بموت والدها وحاولت شقيقتها الإيقاع بينهما وأخبرتها بأنه قتل والدها ويحاول التقرب منها وواجهته وهددته بالأخذ بالثأر منه.

ورفض فهد البطل زواج راوية شقيقته من نادر التمساح في الوقت الذي يحاول فيه ريكو التقرب منها والاعتذار لها.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

أبطال مسلسل فهد البطل 
 

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري،  وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

محمود حمدان مسلسل فهد البطل المؤلف محمود حمدان أحمد العوضي فهد البطل نجاح مسلسل فهد البطل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

علامات ليلة القدر الصحيحة

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

حالة الطقس

صيف مبكر.. انقلاب مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذا موعد الذروة

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

محمد رمضان

بعد خلافهما في حفل السحور.. ياسمين صبري تلغي متابعة محمد رمضان

ترشيحاتنا

ترمب

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات خلال أيام

عقارات

القطاع العقاري.. السعودية تحقق مبيعات قياسية بقيمة 350 مليون ريال خلال 2024

النادي الأهلي

بليغ أبوعايد يكشف موعد صدور قرار اللجنة الأولمبية في أزمة مباراة القمة

بالصور

طريقة عمل الغريبة الدايبة بثلاث مكونات فقط في 15 دقيقة

طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة

بكيلو دقيق.. طريقة عمل كحك العيد بمذاق جيد ورائحة طيبة

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق

معزوم على الفطار.. ظهور أسري لـ محمد صلاح مع شقيقته

محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد